عقيلة صالح يستقبل عدد من النشطاء من مدن المنطقة الشرقية

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عدد من نشطاء المجتمع المدني من مدن المنطقة الشرقية.

وناقش رئيس مجلس النواب، آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، ورؤيته لإنهاء الأزمة الليبية، إلى جانب الأوضاع المعيشية للمواطن، وتردي الأوضاع الخدمية التي أدت إلى خروج المواطنين إلى الساحات، احتجاجًا على تردي الخدمات وضد الفساد.

وأبدى صالح، تفهمه لمطالب المحتجين وحقهم المشروع في ذلك، مؤكدًا أن التظاهر السلمي حق للمواطن، بما يكفله الدستور والقانون، شريطة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وأكد المستشار عقيلة صالح، على ضرورة محاسبة الفاسدين، وأنه لا توجد حصانة لأحد فالجميع تحت القانون، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- بنغازي”.

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