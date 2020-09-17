لجنة انتخابات المجالس البلدية تعقد اجتماعها الأول في بنغازي

عقد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المستشار جمال عبد الشفيع، اجتماعا موسعا مع المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني إبراهيم المقصبي، ومديري بعض الإدارات بالمفوضية.

وتركّز الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان بلدية بنغازي، بحضور ممثلي المنظمات المدنية، وممثل عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حول تشريعات اللجنة، وضوابط مفوضية المجتمع المدني فيما يخص اعتماد المراقبين.

وناقش الاجتماع، دور المنظمات المدنية في إدارة المناظرات بين المرشحين، لإبراز أهمية البرامج الانتخابية ودور المنظمات أيضًا في التوعية والتثقيف، ودور اللجنة الرئيسي في توفير الدعم اللوجستي لهذه المنظمات، وتدريب المنظمات المنخرطة في العملية الانتخابية.

كما تطرق الاجتماع الموسع، لدور المنظمات المدنية الدولية، والفرق بينها وبين المنظمات الدولية الحكومية؛ كون الأولى تتعامل مع مفوضية المجتمع المدني، بينما تتعامل المنظمات الدولية الحكومية مع وزارة الخارجية، وهذا ما يستوجب تواصل مُباشر مع وزارة الخارجية وإدارة المنظمات الدولية بالوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- بنغازي”.

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