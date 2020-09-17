مستشفى سوق الخميس يستلم إمدادات طبيّة من صحة الوفاق

سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مستشفى سوق الخميس، بمدينة الخمس، شحنة من الإمدادات الطبيّة، اللازمة لرفع كفاءة قسم المختبر ومصرف الدم.

وأوضحت الوزارة، أن الشحنة، تشمل الإمدادات الطبية، جهاز حديث لتحليل الهرمونات نوع كوباس cobas E 411، وجهاز تحليل كيمياء الدم نوع integra 400 plus، وجهاز العد الدموي الشامل cbc xp 300، وجهاز حديث لتحليل الدم نوع xn 330، وجهاز لتحليل البول أتوماتيك urised.

كما تضمنت الشحنة، جهاز تحليل الأملاح في الدم medica easy lyte، وجهاز مزرعة نوع vitek، إلى جانب معدات متكاملة لمصرف الدم، وثلاجتين، وجهاز savty cabin، وجهاز فصل البلازما، وجهاز فصل صفائح الدم، و deep freez، وعدد 2 أسرة و جهاز فحص تخثر الدم.

وأشارت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أنها سلّمت مستشفي سوق الخميس، شهر يوليو الماضي، مولد كهربائي جديد، لتوفير قدرة كهربائية إضافية عند انقطاع التيار الكهربائي.

كما تسلمت مخازن المستشفى، شحنة من الأجهزة الطبية الخاصة بقسم الأطفال، تشمل جهاز أشعة متنقل، وجهازين تنفس إصطناعي، وجهازي تخطيط قلب، وثمانية عشر حضانة أطفال رقمية لرفع القدرة الاستيعابية لقسم حديثي الولادة.

وأضافت الوزارة، إلى أن الإمدادات الطبية، تصل تباعًا إلى مختلف المستشفيات العامة والتخصصية، لدعم الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

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