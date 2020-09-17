وصول شحنتين من مشغلات تحليل «كورونا» إلى مطار معيتيقة

استقبل مطار معيتيقة الدولي شحنتين من الإمدادات الطبية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد.
وتشمل الشحنتان، القادمتان من تركيا، مشغلات استخلاص الحمض النووي للفيروس، وكميات من الأداة «Nasal Swab» المستخدمة لأخد مسحة من الأنف، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.
وأشار البيان إلى نقل الشحنتين على متن طائرتي جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl»، وإيرباص «A330» التابعة للخطوط الليبية.
يذكر أن الوزارة أعلنت أمس دعم بلدية درج بشحنات من الإمدادات الطبية، للمساعدة في مكافحة الوباء، تضمنت معدات وقاية شخصية لحماية فرق الرصد والتقصي، والعاملين بغرف العزل، وأجهزة طبية متنوعة، ومستلزمات طبية، وأسرَّة عناية فائقة.
كما سلمت مستشفى «سوق الخميس» الواقع بمدينة الخمس، شحنة من الإمدادات الطبيّة، اللازمة لرفع كفاءة قسم المختبر ومصرف الدم.
وتضم الشحنة «جهازا حديثا لتحليل الهرمونات، وجهاز تحليل كيمياء الدم، وجهاز العد الدموي الشامل، وجهازا حديثا لتحليل الدم، وجهازا لتحليل البول أتوماتيك، وجهاز تحليل الأملاح في الدم»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك