طبرق تسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا».. وحالتا وفاة في مصراتة

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية لمجابهة كورونا طبرق تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس.

وكشفت اللجنة أنه جرى سحب عدد من العينات أمس الأربعاء، اكتشف من بينها الإصابتين، بينما تعافى 21 آخرين، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي حين سجلت مصراتة وفاة حالتين جراء الوباء، حسبما كشف الإيجاز الصادر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة الجائحة في البلدية أمس.

وأظهر الإيجاز الخاص بمراكز العزل الثلاثة في البلدية دخول 4 إصابات جديدة، وتعافي حالة واحدة.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد الإصابات حاليا بالفيروس في مراكز العزل بلغ 31 حالة، منها 16 في العناية الفائقة.

ويوم الثلاثاء الماضي اكتشف 17 إصابة في مصراتة، إضافة إلى تعافي 4 مصابين، في حين توفى آخر، بينما اكتشفت إصابتان في طبرق، كما توفت حالة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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