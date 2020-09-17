«كريكش»: من يحمل فبراير مسؤولية الاختيارات الفاشلة كمن يحمل «عمر المختار»  مسؤولية وصول القذافي للحكم

زعم فرج كريكش، الكاتب والمدون السياسي المقرب من دار إفتاء الغرياني، إن “من يحمّل الثورة مسؤولية الحظوظ والاختيارات الفاشلة التي تقود البلد اليوم، كمن يحمّل عمر المختار مسؤولية وصول مثل معمر القذافي الى سدة الحكم بالأمس”، على حد قوله.

وواصل «كريكش» مزاعمه، عبر منشور له على حسابه بموقع فيسبوك، قائلًا: “ولا يمكن بحال تحميل الحرية تبعات تصرفاتك الخرقاء يا محترم”.

يشار إلى أن «كريكش» الذي كان سجينا سياسيا خلال فترة النظام السابق، يعد من أشد المعادين للقوات المسلحة، ومن المؤيدين لغزو الأتراك إلى ليبيا، كما أنه درج في سلسلة المقالات التي يكتبها في موقع الجزيرة نت، أو بعض المواقع والصحف المًوالية لحكومة الوفاق على النيل من الرموز الاجتماعية الليبية كالشيخ صالح الفاندي، كما عرف عنه دفاعه عن حركة النهضة التونسية الذراع السياسية لتنظيم الإخوان.