ليبيا الان

«كريكش»: من يحمل فبراير مسؤولية الاختيارات الفاشلة كمن يحمل «عمر المختار»  مسؤولية وصول القذافي للحكم

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فرج كريكش، الكاتب والمدون السياسي المقرب من دار إفتاء الغرياني، إن “من يحمّل الثورة مسؤولية الحظوظ والاختيارات الفاشلة التي تقود البلد اليوم، كمن يحمّل عمر المختار مسؤولية وصول مثل معمر القذافي الى سدة الحكم بالأمس”، على حد قوله.

وواصل «كريكش» مزاعمه، عبر منشور له على حسابه بموقع فيسبوك، قائلًا: “ولا يمكن بحال تحميل الحرية تبعات تصرفاتك الخرقاء يا محترم”.

يشار إلى أن «كريكش» الذي كان سجينا سياسيا  خلال فترة النظام السابق، يعد من أشد المعادين للقوات المسلحة، ومن المؤيدين لغزو الأتراك إلى ليبيا، كما أنه درج في سلسلة المقالات التي يكتبها في موقع الجزيرة نت، أو بعض المواقع   والصحف المًوالية لحكومة الوفاق على النيل من الرموز الاجتماعية الليبية كالشيخ صالح الفاندي، كما عرف عنه دفاعه عن حركة النهضة التونسية الذراع السياسية لتنظيم الإخوان.

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القذافي عمر المختار فبراير كريكش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياكشكش لا وجه للمقارنة ياغبى فعمر المختار قاد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الايطالى ودفع حياته ثمنا لذلك اما خوان فبراير فمساوئهم لا تحصى بعد ان وصلوا للسلطة فنهبوا مليارات وسفكوا الدماء وافسدوا فى الارض وجلبوا الاحتلال التركى والنفايات الارهابية السورية والشعب الليبى الان بعد ان رأى جرائم نكبة فقراير عرف انجازات ثورة الفاتح من امن وامان وتركت مدخرات للشعب البيبى مئات المليارات نهبها صراصير فقراير كلاب النار الاشرار ولن يفلتوا من القصاص العادل فى الدنيا والاخرة

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  • ومن ياشيخ العارفين يتحمل مسئولية دمار ليبيا إذا؟؟؟ مسئولية دمار ليبيا هي الثورة السودا النودا …هذه المؤامرة اللعينة التي قادتها قوي الشر ونفذتها قطيرة وتركيا بجلبهم الخوان المفسدين والمرتزقة الذين نهبوا خيرات ليبيا وتركونا في الظلام والجوع والعطش والفقر…هذه هي الحقيقة وقد عرفها حتي الاغبياء …ليس دفاعا عن نظام القذافي الذي له أخطاء كبيرة أيضا ولكن هذه هي الحقيقة…نكبة فبراير هي السبب في كل ماحدث …وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بقيام هذه النكبة ودمار ليبيا…

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