“التجاري الوطني” يدعو إلى انعقاد الجمعية العمومية

دعا المصرف التجاري الوطني، في بيان له أمس الأربعاء الجمعية العمومية الاعتيادية وغير الاعتيادية للمصرف للانعقاد في الرابع من أكتوبر المقبل في مقرّ الادارة العامة للمصرف في مدينة البيضاء.

وأكد المصرف، في بيانه حول الاجتماع المزمع عقده، أنه سيطلع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وأعماله للسنوات المالية من عام 2011 إلى عام 2018.

وأعلن أنه سيبحث تقارير هيئة الرقابة بالمصرف عن نشاط المصرف وحساباته إلى جانب المصادقة على مُقترح توزيع صافى الأرباح المُحققة عن السنوات المالية منذ الفترة المذكورة.

وبحسب البيان؛ فإن الاجتماع سيشهد إبراء ذِمم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف عن السنوات المالية من 2011 إلى 2018، كما سيتم اعتماد قـرار مجلـس الإدارة بتكليف مكـتـب إبراهـيـم البــاروني لمراجعة القوائم المالية للمصرف عن السنوات من 2013 إلى 2018 بقــيـمــة 85 ألف دينار عن كل سنة مالية بالإضافة الى 80 ألفًا عن عاميْ 2019 و2020.

وفي السياق ذاته، أشار المصرف إلى أنه سيتم اعتماد موافقات مجلس الإدارة بالمصرف بإعفاء بعض مَديني المصرف من فوائد مُجَنبة مُقابل سداد أصل الدَين، كما سيتم إصدار بعض القرارات الأخرى التي تتطلب اعتماد الجمعية العمومية.

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