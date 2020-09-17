نصية: الصراع على الكراسي والمال يجب نقله من طرابلس إلى جنيف

زعم عضو مجلس النواب المنشق، عبد السلام نصية، أن ما أسماه «الاستقطاب الحاد والاحتقان الشديد» كان يجب أن يتم اخماده ونقل الصراع من طرابلس إلى جنيف

وقال نصية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الاستقطاب الحاد والاحتقان الشديد والصراع المرير على الكراسي والنفوذ والمال هذه الفترة وبعد إيقاف الحرب كان لابد من إخماده بأن السلطة ستسلم بعد شهر وبالتالي ينقل هذا الاستقطاب والاحتقان والصراع من طرابلس إلى جنيف”.

وكان نصية، قد رأى في تغريدة سابقة أن الحديث عن تقاسم المناصب السيادية هو إهدار للوقت في ظل انقسام مؤسسات الدولة التنفيذية.

وقال: “إن الحديث عن تقاسم المناصب السيادية في ظل استمرار انقسام مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية واستمرار تعثر المسار الدستوري وتعدد شرعية السلاح هو إهدار للوقت”.

وأضاف عضو مجلس النواب المنشق “هذا الأمر تشتيت للجهود من قبل أصحاب الأنانية الشخصية المقيتة وزعماء دولة الأشخاص، بغرض فرض أنفسهم أو فرض الفوضى”.

وأعلن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، عن رغبته في تسليم السلطة في مدة أقصاها أكتوبر المقبل، بعد توصل لجنة الحوار السياسي إلى اختيار رئيس حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد.

وقال السراج في بيان متلفز، مساء أمس الأربعاء: “منذ توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات في ديسمبر 2015، سعينا لإحداث أكبر توافق ممكن، وتوحيد مؤسسات الدولة حتى تستطيع تقديم خدماتها بشكل لائق للموطنين” على حد زعمه.