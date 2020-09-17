حسن الصغير: «السراج» سيشتري ذمم لجنة حوار 2020 مثلما فعل مع لجنة 2017

أكد حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، أن السراج سيسعى بكل قوة لإفشال الحوار السياسي الجديد الهادف لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال الصغير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ما لم يقله السراج بأنه سيفعل كل ما بوسعه لكي لا ينجح الحوار”.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية “هذا واضح ويمكن قراءته من انتقاله كون صاحب مبادرة للحوار إلى متفرج حسب ما يدعي ويعلن”.

وتابع الصغير “في الخفاء سيتم شراء ذمم بعض أعضاء الحوار كم فعل ذلك سابقا في سنة 2017”.

وتساءل “لماذا هناك لجنة حوار جديدة في 2020؟”، وأجاب على سؤاله بالقول: “لأن أغلب أعضاء اللجنة السابقة في 2017 عينها السراج في وظائف قيادية في الداخل او سفارات في الخارج”.

وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، قد أعلن عن رغبته في تسليم السلطة في مدة أقصاها أكتوبر المقبل، بعد توصل لجنة الحوار السياسي إلى اختيار رئيس حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد.

وقال السراج في بيان متلفز، مساء أمس الأربعاء: “منذ توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات في ديسمبر 2015، سعينا لإحداث أكبر توافق ممكن، وتوحيد مؤسسات الدولة حتى تستطيع تقديم خدماتها بشكل لائق للموطنين” على حد زعمه.