مساءلة برلمانية للحكومة الإيطالية بشأن احتجاز مركبي صيد وبحارة في بنغازي

كشفت برلمانية إيطالية معارضة، عن استعداد أعضاء بالبرلمان لتقديم مساءلة إلى الحكومة بشأن تحركها حيال واقعة احتجاز مركبي صيد وعدد من أطقمهما في بنغازي.

وقالت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني: «هذا ليس عادلا، وليس أمرا طبيعيا، يجب على الحكومة التعامل معه على الفور»، حسب تصريح نشرته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الأربعاء.

وعلقت على أداء الحكومة قائلة: «لا أعرف بالضبط ما الذي أنجزوه حتى الآن»، متابعة: «لقد أعطيت تفويضا لأعضاء البرلمان الذين يتمتعون بالكفاءة في هذا المجال؛ لتقديم مساءلة برلمانية وسؤال الحكومة عن كيفية تحركها لحماية هؤلاء الإيطاليين».

وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو الإيطالي، سالفاتوري كوينتشي، احتجاز قاربي صيد «أرتيميدي» و«وميدينا» التابعين لأسطول البلدية في ميناء بنغازي، بينما كانا يبحران على بعد 35 ميلاً شمال المدينة، كاشفًا أن السلطات الليبية أخذت عضوين من كلا طاقمي الزورقين.

وأمس، أكد وزير الخارجية الايطالي، لويغي دي مايو، أن الحكومة تسعى لاطلاق الصيادين، معلنا عقد اجتماع لمجلس الوزراء بشأن القضية الأيام المقبلة.

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