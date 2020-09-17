النعمي: البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا تحولت إلى إدارة دولية بسبب تصدر شخصيات هزيلة للمشهد

قال الباحث

السياسي، عبد الحميد النعمي، إن قرار مجلس الأمن

الدولي، باستحدث منصبين جديدين بشأن ليبيا، حوّل مهمة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا،

إلى إدارة دولية.

ولفت النعمي، إلى أن قرار مجلس الأمن بإعادة هيكلة بعثة الامم

المتحدة في ليبيا، بإضافة مهام جديدة للبعثة وفصل مهمة مندوب الأمين العام عن الادارتين

الجديدتين التي أنشأت بموجب القرار، تكون طبيعة البعثة قد تغيرت من بعثة للدعم والمساندة

إلى هيئة لها اختصاصات تنفيذية فعلية، معتبرًا أن كل ذلك أصبح ممكنًا بسبب غياب الدور

الفاعل للقوى الوطنية وتصدر المشهد شخصيات هزيلة لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية.

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