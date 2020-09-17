السفير الألماني: قرار السراج يستحق «الاحترام» وندعو إلى انتقال سلمي وشرعي للسلطة

قال أوليفر أوفتشا السفير الألماني في ليبيا، إن “قرار الرئيس السراج يستحق الإحترام، نظرًا لأن إنتقال السلطة يمثل تحديًا لأي بلد، فإننا ندعوا كافة الأطراف المعنية إلى ضمان أن يكون ذلك شرعيًا وسلميًا”.

وأضاف «أوفتشا» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أنه “حيث تقدم مقترحات محادثات مونترو بقيادة الأمم المتحدة وملكية ليبيا في إطار برلين طريقة شاملة”.

جدير بالذكر، أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أعلن عن رغبته في تسليم السلطة في مدة أقصاها أكتوبر المقبل، بعد توصل لجنة الحوار السياسي إلى اختيار رئيس حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد.