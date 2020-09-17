ليبيا الان

ضربة جديدة لاقتصاد أردوغان.. 13 بنكا تركيا تحولوا إلى التصنيف السلبي

تم النشر منذُ 13 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تحويل تصنيف 13 بنكًا تركيًا إلى سلبي، وذلك بعد أن خفضت الوكالة التصنيف الائتماني طويل المدى بالعملة الأجنبية لتركيا من تصنيف «B1» إلى تصنيف «B2»، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد التركي.

وخفضت الوكالة تصنيفات الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لـ12 بنكًا، والتصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك واحد بدرجة واحدة، وتصنيف مخاطر الطرف المقابل لستة بنوك.

ودفعت نقاط الضعف الخارجية لتركيا الوكالة إلى تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا بدرجة واحدة، ومن المتوقع أن تتسبب نقاط الضعف في أزمة في ميزان المدفوعات، بحسب موقع «يني تشاغ» التركي.

 

الوسوم

أردوغان تركيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا دعاء الليبيين علي القردوغان ..انشاءالله نأخذوه بالعشم …هذا النذل الحقير القردوغان عميل اسرائيل وامريكا وراعي الارهاب والدواعش ومحامي العاهرات والشاذين والحشاشين…اللهم يارب حطمه تحطيما ..وأجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره يارب العالمين…

    رد