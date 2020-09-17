ضربة جديدة لاقتصاد أردوغان.. 13 بنكا تركيا تحولوا إلى التصنيف السلبي

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تحويل تصنيف 13 بنكًا تركيًا إلى سلبي، وذلك بعد أن خفضت الوكالة التصنيف الائتماني طويل المدى بالعملة الأجنبية لتركيا من تصنيف «B1» إلى تصنيف «B2»، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد التركي.

وخفضت الوكالة تصنيفات الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لـ12 بنكًا، والتصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك واحد بدرجة واحدة، وتصنيف مخاطر الطرف المقابل لستة بنوك.

ودفعت نقاط الضعف الخارجية لتركيا الوكالة إلى تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا بدرجة واحدة، ومن المتوقع أن تتسبب نقاط الضعف في أزمة في ميزان المدفوعات، بحسب موقع «يني تشاغ» التركي.