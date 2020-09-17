صحة الوفاق تدعم بلدية «درج» بشحنة من الإمدادات الطبيّة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، دعمها لبلدية «درج» بشحنات من الإمدادات الطبيّة، استمرارًا لجهودها المتواصلة في مكافحة فيروس كورونا المستجّد.

وتتضمن الإمدادات الطبية، معدات وقاية شخصية لحماية فرق الرصد والتقصي، والعاملين بغرف العزل، وأجهزة طبيّة متنوعة، ومستلزمات طبيّة، وأسرة عناية فائقة، لدعم مركز العزل بالبلدية.

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق، جهّزت مركزًا لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد ببلدية «درج»، الواقعة على بعد 550 كم نحو الجنوب الغربي من مدينة طرابلس.