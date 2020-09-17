موسى: عطّلنا مخطّطات الغنوشي لتنفيذ أجندات الإخوان في الملف الليبي

ليبيا – قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ في تونس عبير موسى إنّها تعترف بتعطيل مخطّطات رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لأخونة المجلس وتونس، وتنفيذ أجندات الإخوان في الملف الليبي.

موسى وفي لقاء مع “ميدي شو” الذي يبث على إذاعة “موزاييك” بحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأربعاء أكّدت أنّها عطلت مخطّطات الغنوشي أيضًا للاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وتمرير الاتفاقيات التركية.

ودعت النيابة العمومية إلى فتح جميع القضايا خاصّة التي رفعها الحزب الدستوري الحرّ ضدّ الغنوشي.

وتابعت: “في عهد شيخ الإخوان ما الذي سيحدث في البرلمان؟ نريد من النيابة التحرّك والردّ سيكون بالحجة والدليل أمام المحكمة”.

موسى اختتمت: “أنا عطّلت مخطط العنوشي لأخونة البرلمان والاستيلاء على صلاحيات رئاسة الجمهورية وتمرير اتفاقيات تركيا وقطر، والمحكمة الدستورية التي يحب أن يضع فيها اتحاد القرضاوي، أعترف أنني عطلت هذه المخططات وإن كانت هذه جريمة فاعدموني”.

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