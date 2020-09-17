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ميناء طرابلس يترقب وصول 25 ألف طن بنزين‎

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يترقب ميناء طرابلس البحري دخول سفينتين تجاريتين إلى أرصفته، متواجدتين في منطقة المخطاف البحري.
وتحمل السفينة الأولى، وهي سفينة نقل الوقود “أنوار ليبيا” التي تتبع الوكيل الملاحي “العالمية للتوكيلات الملاحية”، 25 ألف طن من وقود البنزين على متنها، وكان موعد وصولها الـ11 من سبتمبر، إلا أنها لم تصل حتى الآن.

أمّا السفينة الأخرى فهي سفينة نقل الاسمنت “دانا تريدر” التي ما تزال في منطقة المخطاف البحري، وتتبع الوكيل الملاحي “الأمل للتوكيلات الملاحية”، ومحملة بـ 2850 طن من مادة الاسمنت المكيس.

جدير بالذكر ان ميناء طرابلس البحري يشهد فترة تجارية نشطة بدخول سفن متنوعة محملة بالبضائع والسلع المختلفة إلى ارصفته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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