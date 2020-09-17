ضبط شخص تعاون مع طليقته التشادية لجلب أقراص مهلوسة لبنغازي

تمكن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي، من إلقاء القبض على شخص من ذوي السوابق، بسبب تعاونه مع طليقته لجلب الأقراص المهلوسة له وقيامه ببيعها في مدينة بنغازي.

وأكد قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي، ورود معلومات إلى وحدة التحريات بالقسم من أحد المصادر السرية والموثوق بها، مفادها تواجد شخص من ذوي السوابق يقوم بالإتجار في الأقراص المهلوسة بمنطقة الماجوري.

وأوضح القسم، أنه على الفور تم إعداد كمين له من قبل وحدة التحريات بالقسم وضبطه متلبساً في نفس المكان ضبط بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة من ضمنها الأقراص الزرقاء نوع (إكسترا) وأقراص نوع (فراولة).

وأضاف “خلال الاستدلال معه عقب تحريز الضبطيات والانتقال به إلى القسم اعترف بأن هذه الأقراص تخص طليقته وهي تشادية الجنسية مقيمة في مدينة سبها وأنها تقوم كذلك بإحضار هذه الأقراص إلى شخص آخر لديه كمية كبيرة في منزله بمنطقة الماجوري وأن هذا المنزل به عدد كبير من النساء والرجال من الجنسية التشادية، عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية”.