دبرز: السراج وصل لطريق مسدود وعجز عن تقديم حلول جذرية لمشاكل المواطن

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز أنّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وصل إلى طريق مسدود بسبب الخلافات والانقسامات الداخلية.

دبرز وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأربعاء أضاف أنّ اعتزام السراج تقديم استقالته تأتي بعد عجزه عن تقديم حلول جذرية لمشاكل القطاعات الخدمية المقدمة للمواطن، من انقطاع الكهرباء إلى نقص السيولة وتراكم القمامة في الشوارع.

ورأى أنّ من أسباب اعتزام السراج ترك منصبه في نهاية أكتوبر المقبل التقارب بين مجلسي النواب ومجلس الدولة الاستشاري في حوار بوزنيقة، واتفاقهما على المعايير والشروط المبدئية في التعيين وقرب التوصّل لاتفاق نهائي.

عضو مجلس الدولة أشار إلى أنّ الضغوط الخارجية المتدخّلة في الملف الليبي سلبيًا والتي تهدف إلى إبعاد حلفاء حكومة الوفاق تسعى إلى إبعاد السراج وخروجه سريعًا من المشهد.

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