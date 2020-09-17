ليبيا الان

لنقي: السراج سيستمرُّ في منصبه إلى حين تشكيل مجلس رئاسي جديد

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكّد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي أنّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيستمرُّ في منصبه إلى حين تشكيل مجلس رئاسي جديد، لإتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة لتكملة المشوار السياسي.

لنقي وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأربعاء قال إنّ السراج أراد إقفال الباب أمام المزايدات واتهامه بتعطيل توحيد السلطة التنفيذية، وتعطيل التئام السلطة التشريعية.

واعتبر لنقي أنّ الترتيبات السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة التي ستشهدها ليبيا تأتي نتيجة تفاهمات من الدول المتدخّلة في الشأن الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك