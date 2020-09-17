لنقي: السراج سيستمرُّ في منصبه إلى حين تشكيل مجلس رئاسي جديد

ليبيا – أكّد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي أنّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيستمرُّ في منصبه إلى حين تشكيل مجلس رئاسي جديد، لإتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة لتكملة المشوار السياسي.

لنقي وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأربعاء قال إنّ السراج أراد إقفال الباب أمام المزايدات واتهامه بتعطيل توحيد السلطة التنفيذية، وتعطيل التئام السلطة التشريعية.

واعتبر لنقي أنّ الترتيبات السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة التي ستشهدها ليبيا تأتي نتيجة تفاهمات من الدول المتدخّلة في الشأن الليبي.

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