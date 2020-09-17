الشاطر: تمنيت لو استقال السراج الآن وسيظل كارثة حلت بالبلاد

أعرب عضو ما

يسمى بمجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر، عن أمله أن يقدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة فايز السراج استقالته اليوم، وليس كما أعلن في نهاية شهر أكتوبر

المقبل، مؤكدا انه سيظل كارثة حلت بالبلاد”.

وقال الشاطر، في

تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن: “السراج يقول إنه

تعرض لضغوطات وعمل في ظروف غير طبيعية وهو

سبب الأزمات “، معتبرا أنه ضاعف معاناة البلاد خلال الأربعة أعوام الماضية

حتى وصلت مرحلة الكوارث.

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