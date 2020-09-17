تقرير ديوان المحاسبة: مواطن يستخدم أرقاما وطنية مزورة ويحصل على 9 مرتبات شهريا

كشف ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس، برئاسة خالد شكشك، الأربعاء، عن تقريره السنوي للعام 2018، بعد زوال السبب الذي حال دون نشره في وقته، على حد قوله، دون توضيح هذا السبب.

وجاء ضمن التقرير، تحت عنوان «حالة خاصة»، أنه استنادا على البلاغ المقدم من وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي بشأن ظهور مؤشرات على وجود مخالفات مالية وكسب غير مشروع الصرف المرتبات عن طريق المدعو ( ع هب ل )، ومن خلال مطابقة الأرقام الوطنية الواردة بالكتاب مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية ومنظومة المرتبات بمركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية تبين أن المعني استخدم أرقام وطنية مزورة وغير صادرة عن منظومة الرقم الوطني بمصلحة الأحوال المدنية تقدم بها إلى المصارف التجارية التي قامت بقبولها وتقاضى على إثرها 9 مرتبات.

وتابع التقرير، موضحًا أن مصدر المرتبات الوهمية التي أودعت في حسابات هذا الشخص هي جهات عامة قامت بصرفها بالتجاوز عما هو صادر عن وزارة المالية ودون التقيد بمنظومة الرقم الوطني في صرف المرتبات وهي: (1- وزارة العمل والتأهيل مكتب العزيزية)، (2-الإسكان والمرافق الجفارة)،(3- مكتب المعاهد الفنية المتوسطة الجفارة)، (4- مديرية الأمن الجفارة)، (5- إدارة شؤون التربية والتعليم العزيزية)، (6- المعهد الصحي العالي الزهراء).

وأوضح التقرير أنه تبين أن “المعني” موظف تابع للمعهد العالي للمهن الطبية الزهراء ويصرف له مرتب شهري تحت رقم مالي ( 8411076 ) بقيمة ( 778 ) دینارا ورقمه الوطني وفقا لمنظومة مركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية هو (119770096648).

وختم التقرير تلك الحالة الخاصة، مبينًا أن إجمالي قيمة المرتبات التي سيلت إلى الحسابات المصرفية للمعني بلغت

( 132,669 ) دینارا، منها ما قيمته ( 35,000 ) دينار ليبي صرفت عن طريق منظومة الرقم الوطني بمركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية.