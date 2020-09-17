مرصد الأزهر: مقتل زعيم «داعش ليبيا» خطوة لتجفيف الإرهاب

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه تابع عن كثب إعلان الجيش الليبي، عن مقتل «أبو عبد الله»، الزعيم الجديد لتنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا.

وأكد المرصد، في بيان مقتضب نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مقتل زعيم «داعش ليبيا» خطوة مهمَّة لتجفيف بقايا الإرهاب داخل الأراضي الليبية، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لتفكيك الميليشيات الإرهابية المسلحة، والحفاظ على النسيج الوطني ووحدة وسلامة الأراضي الليبية.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أعلن الثلاثاء، مقتل «أبو عبد الله»، الزعيم الجديد لتنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، خلال عملية عسكرية للجيش استهدفت خليَّة إرهابية في مدينة «سبها» جنوب غرب ليبيا، وأسفرت عن مقتل 9 عناصر واعتقال امرأتين.