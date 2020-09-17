الرئيس التركي يُجدد مهاجمة فرنسا

أردوغان: فرنسا تطمح لفرض هيمنتها على المنطقة وسنواصل فعل كل ما نراه الأفضل لمصلحتنا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أردوغان: فرنسا تطمح لفرض هيمنتها على المنطقة وسنواصل فعل كل ما نراه الأفضل لمصلحتنا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
ايها الكلب الحقير القردوغان لعنة الله عليك الي يوم الدين …وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي من والاك…ايها العميل الحقير لامريكا واسرائيل ياراعي الدواعش والارهابيين وياراعي العاهرات والحشاشين والشاذين عليك سخط الله القريب انشاءالله ..
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