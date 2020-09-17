ليبيا الان

الرئيس التركي يُجدد مهاجمة فرنسا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أردوغان: فرنسا تطمح لفرض هيمنتها على المنطقة وسنواصل فعل كل ما نراه الأفضل لمصلحتنا

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • ايها الكلب الحقير القردوغان لعنة الله عليك الي يوم الدين …وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي من والاك…ايها العميل الحقير لامريكا واسرائيل ياراعي الدواعش والارهابيين وياراعي العاهرات والحشاشين والشاذين عليك سخط الله القريب انشاءالله ..

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