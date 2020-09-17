بنغازي تستضيف الصالون السياسي لاستحضار الذاكرة الوطنية

أقيم بمدينة سلوق (جامعة بنغازي – فرع سلوق) مساء أمس الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020م، الصالون السياسي في دورته الرابعة عشر “14” تحت شعار “عمر المختار، استحضار الذاكرة الوطنية واستشراف المستقبل”، بتوجيه من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية “المؤقتة”.

وتم خلال الصالون التطرق الى أصداء جهاد واستشهاد عمر المختار ضد المحتل الايطالي الفاشستي محلياً ودولياً، الجانب السياسي من حياة شيخ الشهداء، وكيفية استحضار الذاكرة الوطنية لسيرة شيخ المجاهدين والاستشراف بها في المستقبل.

كما أثنى، جميع الضيوف على الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لإحياء جميع المحافل الوطنية والتاريخية، وقام المشاركون بعد اختتام فعاليات الصالون السياسي بزيارة لضريح شيخ الشهداء ووضع اكليل من الزهور، وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.