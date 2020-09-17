“المُحاسبة”: العجز التراكمي يقفز لـ 63.8 مليار دينار

بعد تأخر دام نحو عامين؛ أصدر ديوان المحاسبة في مدينة طرابلس، أمس الأربعاء، تقريره السنوي عن العام 2018، حاملاً معلومات تخص عمليات فساد واحتيال إلى جانب استعراض الموقف المالي للدولة، حيث جاء التقرير في 995 ورقة.

وقال “الديوان” إن الإنفاق العام 2018 بلغ 41 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الإيرادات العامة للدولة 49 مليار دينار عام 2018. وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن فائض الميزانية قبل عامين بلغ ثمانية مليارات دينار.

وبحسب التقرير، بلغت إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي 13,2 مليار دينار. وكشف الديوان أن المصرف المركزي قام بحجز إيرادات رسم النقد الأجنبي ولم يرسلها للخزانة العامة.

وبخصوص حجم الإنفاق الفعلي منذ عام 2012 حتى 2018، أشار التقرير إلى أنه بلغ 297 مليار دينار، وبلغت قيمة الإيرادات العامة منذ عام 2012 حتى 2018 238 مليار دينار.

وبلغت قيمة العجز العام في الفترة ما بين 2012 و2018 نحو 63,8 مليار دينار. وشمل التقرير الإشارة إلى مجموعة كبيرة من المخالفات المالية والإدارية.

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