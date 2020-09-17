 وزير الخارجية التركي: «السراج» لم يقل في تصريحاته إنه «سيستقيل حاليا»

قال وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو، معلقا على إعلان فايز السراج، استقالته من منصبه، إن “السراج قال إنه إذا تم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، واتجهت البلاد للانتخابات، فإنه قد يتقدم باستقالته”.

وأضاف «أوغلو»، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الخميس، أن ذلك “يعني أنه قال إنه سيضحي في مرحلة متقدمة من أجل مستقبل بلاده، ولا توجد لديه أية تصريحات قال فيها إنه سيستقيل حاليا”.

ويستعد فايز السراج للتوجه غدًا الجمعة إلى العاصمة التركية أنقرة، بعد أن أعلن أمس الأربعاء في خطاب تلفزيوني، عن رغبته في تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل، داعيا لجنة الحوار وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال «السلمي والسلس».

وبشأن المحادثات مع روسيا حول الأزمة الليبية، قال «أوغلو»، إن “الهدف منها تحقيق وقف إطلاق النار، فالروس مع الطرف الآخر أما نحن مع الإدارة الشرعية”، مردفا “لقد تقاربت وجهات النظر بيننا خلال مباحثاتنا الأخيرة المتعلقة بوقف إطلاق النار في ليبيا والعملية السياسية بالبلاد”.

واتهم «أوغلو»، فرنسا بالتسبب في زيادة التوترات بمنطقة شرق البحر المتوسط، ملمحا إلى شراء اليونان أسلحة من الأخيرة، وقال: «فرنسا ترغب في بيع السلاح في ظل هذه التوترات، وهذا الكلام ساري بالنسبة لليبيا، فالشركات التي تبيع الأسلحة بفرنسا توجد في مدينة أحد الوزراء، وهي باستمرار تبيع الأسلحة».