«طيران الإمارات» تنوي انتاج وجبات «كوشر» اليهودية

أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» اليوم الخميس نيّتها انتاج وجبات كوشر المعدّة وفقا للتقاليد الدينية اليهودية، وذلك بعد يومين على توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات و«إسرائيل».

وحسب وكالة «فرانس برس»، من المتوقع ان تبدأ شركة النقل الجوي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومقرها دبي، بتسيير رحلات إلى الدولة العبرية قبل نهاية العام الحالي حسبما أعلن مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون في وقت سابق.

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كانت «طيران الإمارات» تشتري وجبات كوشر من جهة خارجية، لكنها تنوي الآن انتاج هذه الوجبات من خلال شركة «الإمارات لتموين الطائرات» التابعة لها والتي تمون طائراتها تحت مسمى «كوشر ارابيا».

وقالت «الإمارات لتموين الطائرات» في بيان إنّها وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة يديرها رئيس «المجلس اليهودي في الامارات» روس كريل للحصول على شهادات من قبل جهات دينية يهودية تسمح بانتاج هذه الوجبات.

وأوضح سعيد محمد الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات لتموين الطائرات» أنّه «مع التطورات الأخيرة نتوقع أن ينمو الطلب على طعام الكوشر في الإمارات والمنطقة بسرعة»، مضيفا «سنستكشف أيضا افتتاح مطاعم في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي».

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء في البيت الأبيض اتفاقية مع الإمارات لبدء علاقات دبلوماسية كاملة، واتفاقا آخر مع مملكة البحرين يمهد لعلاقات بين الدولتين. والامارات أول دول خليجية وثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل.

وفي أغسطس الماضي، حطّت في أبوظبي أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات كانت انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب وعلى متنها وفد إسرائيلي أميركي. ووفقا لمجلة «فوربس» سافر ما يقرب من نصف الإسرائيليين (حوالى 9 ملايين) إلى الخارج في عام 2017.

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