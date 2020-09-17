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المركزي يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال سبتمبر الجاري

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، عن تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2020/09/10حتى 2020/09/16.

وقال المصرف في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2020) المؤرّخ في 2020/04/08 بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة وإيماءً إلى الفقرة رقم (16) من المنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات عليه قام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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