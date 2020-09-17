تحركات مشبوهة لمليشيات مصراتة في «بونجيم» وجنوب «الوشكة»

تحركات مشبوهة أثارتها المليشيات المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “قوات غرفة عمليات سرت والجفرة بمحور النهر”، حيث أعلنت القيام بدوريات استطلاع مكثفة بقيادة المدعو “محمد البيوضي”، في منطقتي «بونجيم» و«جنوب الوشكة».

وأوضح حساب مليشيات “غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة”، على فيسبوك، أن تلك الدوريات تأتي بدعوى “حفظ الأمن”، و”ملاحقة العناصر الهاربة”، على حد زعمهم.

وتأتي هذه التحركات المشبوهة في وقت تحاول فيه هذه المليشيات توجيه التهم للجيش بخرق الهدنة، حيث زعم الناطق باسم مليشيات فائز السراج محمد قنونو، أنهم رصدوا ما أسماه “خرقاً متوقعاً و متكرراً لاعلان وقف إطلاق النار هو الرابع منذ إعلان وقف إطلاق النار الذي التزمت به قواتنا البطلة”.

وواصل «قنونو» مزاعمه في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا: إن “ميليشيات حفتر الإرهابية في محور سرت اطلقت وابلاً من صواريخ غراد تجاه مواقع تمركزات قواتنا غرب سرت”، بحسب ادعائه.

وختم موضحًا أن قواتهم أعلنت حالة “الاستنفار التام وعلى أهبة الاستعداد وفي انتظار تعليمات القائد الاعلى – السراج- للتعامل و الرد على مصادر النيران في المكان و الزمان المناسبين “. على حد زعمه.