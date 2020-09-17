دعوة للتظاهر السلمي في بنغازي.. ضد الفساد والأجسام السياسية

دعا نشطاء من مدينة بنغازي إلى تنظيم مظاهرات سلمية يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة عصراً، تحت شعار” إنقاذ ليبيا من الفساد والمُفسدين” مُعلنين تضامنهم ودعمهم لحراك الشارع الرافض للفساد بكل أشكاله.

وأكد منظمو المظاهرة على أن “الحقوق والحريات التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية والإعلان الدستوري خطوط حمر لا يجوز المساس بها وعلى رأسها الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في الأمان الشخصي”.

وأشار بيان النشطاء إلى أن مطالبهم تتضمن أيضاً “محاربة كافة أشكال الفساد في كل أجهزة الدولة السياسية والمدنية والعسكرية ومطالبة السلطة القضائية بتحريك الدعاوى الجنائية بشأن المخالفات القانونية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بما في ذلك إصدارها أوامر تجميد أرصدة المتهمين ومنع مغادرتهم البلاد “.

كما شدد البيان على “ضرورة الإسراع في إجراء انتخابات مبكرة تضمن إزالة كل الأجسام السياسية والتخلص من الطبقة الحاكمة التي نخرها الفساد والعبث ونهبت مقدرات الشعب الليبي واستنزفت خيراته وخانت أمانة تمثيله والدفاع عن مصالحه وانتهكت حقوقة وحرياته” بحسب ما وصفه البيان.

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