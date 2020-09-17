«الثني» يتفقد المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان ببنغازي

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، جولة تفقدية للمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي ببنغازي وذلك للوقوف علة سير عمل المركز وعياداته المتخصصة.

ورافق رئيس الحكومة خلال الجولة مدير عام المركز الدكتور محمد التومي، وعدد من مدراء الإدرات والموظفين.

وشملت الجولة كافة الأقسام العلاجية بالمركز، وعلى رأسها قسم التركيبات الثابتة، وزراعة وتقويم الأسنان، مُشيدا بالقسم وبالخدمات التي يقدمها للمواطنين.

وأعرب «الثني» عن ارتياحه لسير العمل بالمركز والتطور الملحوظ الذي شهده، معتبرا أن الفريق الطبي القائم على إدارة هذا الصرح الطبي ناجح في تطويره.

وأكد رئيس الحكومة الليبية على دعمه المتواصل لهذا المركز، متعهدا بأن الحكومة ستعمل على توفير كافة المتطلبات التي من شأنها المساعدة على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطن.