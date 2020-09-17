«الثني» يتفقد المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان ببنغازي

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، جولة تفقدية للمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي ببنغازي وذلك للوقوف علة سير عمل المركز وعياداته المتخصصة.
ورافق رئيس الحكومة خلال الجولة مدير عام المركز الدكتور محمد التومي، وعدد من مدراء الإدرات والموظفين.
وشملت الجولة كافة الأقسام العلاجية بالمركز، وعلى رأسها قسم التركيبات الثابتة، وزراعة وتقويم الأسنان، مُشيدا بالقسم وبالخدمات التي يقدمها للمواطنين.
وأعرب «الثني» عن ارتياحه لسير العمل بالمركز والتطور الملحوظ الذي شهده، معتبرا أن الفريق الطبي القائم على إدارة هذا الصرح الطبي ناجح في تطويره.
وأكد رئيس الحكومة الليبية على دعمه المتواصل لهذا المركز، متعهدا بأن الحكومة ستعمل على توفير كافة المتطلبات التي من شأنها المساعدة على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطن.
أضف تعليقـك