منظمة حقوقية: نأسف لما تعرض له مركب للاجئين قرب السواحل الليبية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الخميس، عن أسفها لغرق مركب للاجئين قرب السواحل الليبية.

وقالت اللجنة في تدوينة نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”تم الإعلان عن مصرع وفقدان نحو 24 طالب لجوء إثر غرق مركبهم قرب سواحل ليبيا”.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، قد أفادت الثلاثاء الماضي، إن من المعتقد أن 24 مهاجرا ولاجئا، كانوا على متن زورق مطاطي كان متجها من ليبيا إلى أوروبا، غرقوا بعد انقلاب قاربهم، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ويُعتقد أن ثلاثة قوارب غادرت من الزاوية الليبية ليلة الأحد، فيما قالت صفاء مشهلي من المنظمة الدولية للهجرة في إفادة في جنيف إن خفر السواحل الليبي عثر على 45 شخصا على متن زورقين وأعادهما لكن الثالث انقلب، وأضافت “تم انتشال جثتين وقليل جدا من الناجين وصلوا لموظفي المنظمة الدولية للهجرة عند نقطة الإنزال الليلة الماضية، وبالتالي فإن ما لا يقل عن 22 آخرين لقوا حتفهم”.