بلدي سبها يطالب بالإسراع في استكمال المشاريع المتوقفة

أعرب المجلس البلدي سبها، عن استنكاره لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سبها والجنوب بشكل عام.

وقال المجلس، في بيان أصدره، إنه يتابع بحرص شديد الوضع المتردي الذي تعيشه بلدية سبها، والمنطقة عموماً، بسبب سوء شبكة الكهرباء، وما تشهده من انقطاعات متكررة ولفترات طويلة مما أثر سلبا على الوضع المعيشي، والاقتصادي للمواطنين، وتعطيل في الخدمات الأساسية وتوقف ضخ المياه وكذلك تأثيره على المؤسسات الصحية في ظل الوضع الوبائي الذي تعيشه المدينة والمنطقة عامة.

وطالب المجلس، الجهات المسؤولة بالإسراع في استكمال المشاريع المتوقفة وصيانة المحطات، معربة عن أشادتها بجهود الفرق في قطاع الكهرباء من مهندسين وفنيين على ما قدموه وسيقدمونه من خدمة بالرغم من التحديات والصعوبات.