«بلدي سبها» يطالب بالإسراع في صيانة محطات الكهرباء في الجنوب

طالب المجلس البلدي سبها «الجهات ال، ممسؤولة» بالإسراع في استكمال المشاريع المتوقفة الخاصة بقطاع الكهرباء، وصيانة المحطات في الجنوب.

وأشار إلى «تردي الوضع في سبها والمنطقة الجنوبية عموما بسبب سوء شبكة الكهرباء»، حسب بيان على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

ولفت البيان إلى ما تشهده المنطقة من «انقطاعات متكررة ولفترات طويلة»، موضحا أن الأمر «أثر سلبا على الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، وتعطيل في الخدمات الأساسية مثل توقف ضخ المياه، إضافة إلى تأثيره على المؤسسات الصحية في ظل الوضع الوبائي» الصعب.

يذكر أن فنيين اثنين تابعين لدائرة توزيع كهرباء أوباري تعرضا لإصابات بليغة خلال إجرائهما أعمال صيانة على برج ضغط عال جهد 11 ك ف، وجرى نقلهما إلى إحدى المصحات بمدينة طرابلس لتلقي العلاج.

ومنذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، شهدت المنطقة الجنوبية انقطاعا في التيار الكهربائي مرتين متتاليتين، بسبب مشكلات في عدد من المحطات ومكونات الشبكة، منها محطة أوباري الغازية.

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