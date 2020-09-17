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«مكافحة الأمراض»: 886 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 410 حالات

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل 410 مصابا للشفاء، في حين توفى 11 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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