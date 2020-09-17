المصرف الإسلامي يُغيّر سقف سحب بطاقة مال”

أبلغ المصرف الإسلامي الليبي عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” حاملي بطاقات المصرف عن تغيير أسقف السحب الخاصة ببطاقة “مال” حيث تم تغيير سقف بطاقة السحب اليومية إلى 500 دينار ليبي وتم تغيير بطاقة السحب الأسبوعية إلى 1500 دينار ليبي فيما أصبح سقف سحب البطاقة الشهرية 5000 دينار ليبي

وفي السياق ذاته أكد المصرف عبر منشوره أن سقف السحب اليومي لبطاقة “جنوبنا” لا يزال عند 1000 دينار يوميا، ونوه المصرف الإسلامي الليبي بأن أجهزة الصراف الآلي atm تعمل على مدار 24 ساعة .

وكان المصرف قد أعلن قبل أيام عن إمكانية الاستفادة من خدمة نقاط البيع المقدمة من قبله وذلك عبر المحلات والشركات العاملة بالتحديث الجديد الخاص بـشركة معاملات للخدمات المالية.

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