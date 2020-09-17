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“الوطني لمكافحة الأمراض”: تسجيل 886 إصابة جديدة بكورونا .. و410 حالة شفاء ووفاة 11 شخصًا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء وفقا للبيان رقم 193، حيث استلم المركز الوطني لمكافحة الامراض عدد ( 3971) عينة، وأصيب 886 حالة بفيروس كورونا بينما تعافى 410 وتوفى 11.

واوضح بيان المركز الوطني أن العينات التي تم استلامها موزعة كالتالي:

1 – المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1475) عينة

2 – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (98) عينة

3 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (111) عينة

4 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1638) عينة

5 – مختبر فرع المركز سبها عدد (73) عينة

6 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة

7 – مختبر فرع المركز الزاوية عدد (85) عينة

8 – مختبر فرع المركز طبرق عدد (7) عينات

9 – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (32) عينة

10 – مختبر فرع المركز تازربو عدد (17) عينة

11 – مختبر فرع المركز غدامس عدد (1) عينة

12 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (34) عينة

وأوضح بيان المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح بسلبية ( 3085) وإصابة عدد (886) عينة بفيروس كورونا موزعين ( 619 جديدة + 267 مخالطة ).

ولفتت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 389 حالة جديدة

– عدد 93 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 50 جديدة

عدد 9 مخالطة

سواني بني آدم :

عدد 1 مخالطة

عدد 6 جديدة

3- الجفارة :-

عدد 5 جديدة

4- باطن الجبل :-

عدد 8 جديدة

5- صرمان :-

عدد 1 جديدة

6- العجيلات :-

عدد 3 جديدة

عدد 4 مخالطة

7 – السبيعة :-

عدد 1 مخالطة

8 – الزاوية الغرب :-

عدد 5 جديدة.

عدد 12 مخالطة

9 – الرقه بوللي:-

عدد 1 جديدة

10 – العوينية:-

عدد 3 جديدة

11- المنشية الجميل :-

عدد 5 جديدة.

12 – الجميل :-

عدد 1 مخالطة

عدد 4 جديدة

13 – جنزور :-

– عدد 30 جديدة

عدد 30 مخالطة

14- : النواحي الأربع

عدد 2 جديدة

عدد 6 مخالطة

15 – رقدالين :-

عدد 2 جديدة

16 – العواتة

عدد 1 جديدة

17- ترهونة :-

عدد 11 جديدة

عدد 10 مخالطة

18- صبراتة

عدد 5 جديدة

19- الزاوية المركز

عدد 6 مخالطة

عدد 6 جديدة

20- زوارة

عدد 6 جديدة

عدد 16 مخالطة

21- زليتن

عدد 18 مخالطة

عدد 6 جديدة

22- مصراتة

عدد 22 مخالطة

23- وادي زمزم + بونجيم

عدد 5 مخالطة

24- الخمس

عدد 1 مخالطة

عدد 18 جديدة

25- الشقيقة

عدد 3 جديدة

26- قصر الأخيار

عدد 12 جديدة

27- اجدابيا

عدد 10 جديدة

عدد 1 مخالطة

28- البريقة

عدد 1 جديدة

29- الواحات

عدد 8 مخالطة

30- الزنتان

عدد 2 جديدة

عدد 1 مخالطة

31- الرجبان

عدد 2 مخالطة

عدد 1 جديدة

32- جادو

عدد 4 مخالطة

عدد 4 جديدة

33- تازربو

عدد 4 جديدة

عدد 3 مخالطة

34 – خليج السدرة :

عدد 2 جديدة

35 – سرت:

عدد 13 جديدة

36 – طبرق:

عدد 2 مخالطة

37 – غات:

عدد 11 مخالطة

وأوضح البيان تفاصيل الـ ( 410 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 290 في طرابلس

2 – عدد 26 في بني وليد

3- عدد 1 في جادو

4- عدد 3 في تازربو

5- عدد 1 في اجدابيا

6- عدد 17 في ظاهر الجبل

7- عدد 6 في خليج السدرة

8 – عدد 1 في الزاوية المركز

9 – عدد 5 في صرمان

10 – عدد 2 في مصراتة

11 – عدد 2 في وادي زمزم + بونجيم

12 – عدد 26 في الواحات

13 – عدد 5 في غريان

14 – عدد 1 في زليتن

15 – عدد 3 في الزنتان

16 – عدد 21 في طبرق

وأشار البيان إلى تفاصيل الــ ( 11 ) حالة الوفاة:

– عدد 3 في مصراتة

– عدد 31 في بني وليد

3- عدد 1 في جادو

4- عدد 2 في اجدابيا

5- عدد 1 في وادي زمزم

6 – عدد 1 في زليتن

7 – عدد 1 في ترهونة

8 – عدد 1 في زوارة

واختتم البيان بالإحصاءات العامة، التي جاءت مبينة في إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 25,822، والحالات النشطة 11,509، والمتعافين  13,908، والوفيات 409.

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إصابة المركز الوطني لمكافحة الأمراض فيروس كورونا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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