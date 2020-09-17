“الوطني لمكافحة الأمراض”: تسجيل 886 إصابة جديدة بكورونا .. و410 حالة شفاء ووفاة 11 شخصًا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء وفقا للبيان رقم 193، حيث استلم المركز الوطني لمكافحة الامراض عدد ( 3971) عينة، وأصيب 886 حالة بفيروس كورونا بينما تعافى 410 وتوفى 11.
واوضح بيان المركز الوطني أن العينات التي تم استلامها موزعة كالتالي:
1 – المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1475) عينة
2 – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (98) عينة
3 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (111) عينة
4 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1638) عينة
5 – مختبر فرع المركز سبها عدد (73) عينة
6 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة
7 – مختبر فرع المركز الزاوية عدد (85) عينة
8 – مختبر فرع المركز طبرق عدد (7) عينات
9 – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (32) عينة
10 – مختبر فرع المركز تازربو عدد (17) عينة
11 – مختبر فرع المركز غدامس عدد (1) عينة
12 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (34) عينة
وأوضح بيان المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح بسلبية ( 3085) وإصابة عدد (886) عينة بفيروس كورونا موزعين ( 619 جديدة + 267 مخالطة ).
ولفتت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1 – طرابلس :-
– عدد 389 حالة جديدة
– عدد 93 حالة مخالطة
2- غريان :-
عدد 50 جديدة
عدد 9 مخالطة
سواني بني آدم :
عدد 1 مخالطة
عدد 6 جديدة
3- الجفارة :-
عدد 5 جديدة
4- باطن الجبل :-
عدد 8 جديدة
5- صرمان :-
عدد 1 جديدة
6- العجيلات :-
عدد 3 جديدة
عدد 4 مخالطة
7 – السبيعة :-
عدد 1 مخالطة
8 – الزاوية الغرب :-
عدد 5 جديدة.
عدد 12 مخالطة
9 – الرقه بوللي:-
عدد 1 جديدة
10 – العوينية:-
عدد 3 جديدة
11- المنشية الجميل :-
عدد 5 جديدة.
12 – الجميل :-
عدد 1 مخالطة
عدد 4 جديدة
13 – جنزور :-
– عدد 30 جديدة
عدد 30 مخالطة
14- : النواحي الأربع
عدد 2 جديدة
عدد 6 مخالطة
15 – رقدالين :-
عدد 2 جديدة
16 – العواتة
عدد 1 جديدة
17- ترهونة :-
عدد 11 جديدة
عدد 10 مخالطة
18- صبراتة
عدد 5 جديدة
19- الزاوية المركز
عدد 6 مخالطة
عدد 6 جديدة
20- زوارة
عدد 6 جديدة
عدد 16 مخالطة
21- زليتن
عدد 18 مخالطة
عدد 6 جديدة
22- مصراتة
عدد 22 مخالطة
23- وادي زمزم + بونجيم
عدد 5 مخالطة
24- الخمس
عدد 1 مخالطة
عدد 18 جديدة
25- الشقيقة
عدد 3 جديدة
26- قصر الأخيار
عدد 12 جديدة
27- اجدابيا
عدد 10 جديدة
عدد 1 مخالطة
28- البريقة
عدد 1 جديدة
29- الواحات
عدد 8 مخالطة
30- الزنتان
عدد 2 جديدة
عدد 1 مخالطة
31- الرجبان
عدد 2 مخالطة
عدد 1 جديدة
32- جادو
عدد 4 مخالطة
عدد 4 جديدة
33- تازربو
عدد 4 جديدة
عدد 3 مخالطة
34 – خليج السدرة :
عدد 2 جديدة
35 – سرت:
عدد 13 جديدة
36 – طبرق:
عدد 2 مخالطة
37 – غات:
عدد 11 مخالطة
وأوضح البيان تفاصيل الـ ( 410 ) حالة شفاء حسب المدن:
1- عدد 290 في طرابلس
2 – عدد 26 في بني وليد
3- عدد 1 في جادو
4- عدد 3 في تازربو
5- عدد 1 في اجدابيا
6- عدد 17 في ظاهر الجبل
7- عدد 6 في خليج السدرة
8 – عدد 1 في الزاوية المركز
9 – عدد 5 في صرمان
10 – عدد 2 في مصراتة
11 – عدد 2 في وادي زمزم + بونجيم
12 – عدد 26 في الواحات
13 – عدد 5 في غريان
14 – عدد 1 في زليتن
15 – عدد 3 في الزنتان
16 – عدد 21 في طبرق
وأشار البيان إلى تفاصيل الــ ( 11 ) حالة الوفاة:
– عدد 3 في مصراتة
– عدد 31 في بني وليد
3- عدد 1 في جادو
4- عدد 2 في اجدابيا
5- عدد 1 في وادي زمزم
6 – عدد 1 في زليتن
7 – عدد 1 في ترهونة
8 – عدد 1 في زوارة
واختتم البيان بالإحصاءات العامة، التي جاءت مبينة في إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 25,822، والحالات النشطة 11,509، والمتعافين 13,908، والوفيات 409.
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