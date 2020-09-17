الحليق: استقالة السراج مناورة سياسية لدعم مخرجات الحوار الدولي الذي سيكون لصالح الإخوان

ليبيا – قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية السنوسي الزوي الحليق إنّ استقالة رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية مجرد مناورة سياسية من تنظيم الإخوان الإرهابي، بهدف دعم مخرجات الحوار الدولي الذي سيكون لصالحهم.

الحليق أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أنّ حكومة السراج منذ البداية كانت فاشلة بكل المقايس، واستمرت في فشلها، واليوم أكّد هو على فشلها لاعتمادها على المتطرّفين والمليشيات وفسادها وسرقتها لأموال الليبيين واستقدام المحتل التركي.

وتوقّع نشوب صراع عقب استقالة السراج، ليس من أجل الوطن بل من أجل الوصول إلى السلطة؛ لأنّ معظم الموجودين لا يهمهم الوطن أو حقن الدماء، بل الكراسي والصراع وتطبيق لأجندات خارجية إقليمية ودولية.

ونوّه بأنّ كل ذلك ليس في صالح الشعب الليبي الذي يعيش وضعا لا يحسد عليه، وليس هناك أيّ حلٍّ إلا من خلال النقاش والحوار وتحكيم العقل وإخماد أصوات السلاح.

كما أشار إلى أنّ استقالة السراج لن تحلّ الأزمة ولا بديل عن الحوار الليبي – الليبي بالداخل، ولا يوجد أيّ حلّ بدون التنازل من الأطراف كلّها من أجل وحدة ليبيا.

وشدّد الحليق على أنّ من ثوابت الحوار هو الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ووحدة المؤسسة العسكرية التي تقاوم الاحتلال والإرهاب.

ودعا إلى الالتفاف حول الجيش؛ لأنه يمثّل كافّة القبائل بكل المناطق والمدن، والشعب يعتبره خطًا أحمر وهو خارج المعادلة السياسية.

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