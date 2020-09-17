استقالة السراج… تمهيد للحل في ليبيا أم خلط للأوراق؟

تناقش الحلقة إعلان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج استعداداه لتسليم السلطة قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ودعوته لجنة الحوار السياسي إلى الانتهاء سريعاً من إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

تصريح السراج يتزامن مع قرار مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لعام عاشر، وسط جدل حول عمل هذه البعثة وما حققته لليبيا، خلال نحو عقد من الزمن، بينما دعا مجلس الأمن الأمين العام للمنظمة الأممية إلى تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا، وأن يكون هناك منسق للبعثة يكون مسؤولاً عن العمليات والإدارة اليومية.

الخبير في الشأن الليبي، أحمد جمعة، اعتبر أن إعلان السراج لا يعدو كونه مناورة سياسية، بعد أن فشل المجلس الرئاسي في إدارة المنطقة الغربية، ولم يستطع معالجة الأوضاع المعيشية وحالة التردي السياسي.

وأعرب جمعة، في مقابلة مع “بانوراما”، عن قتاعته بأن لجنة الحوار لم تتمكن حتى أكتوبر المقبل من اختيار مجلس سياسي جديد. كما لفت إلى أن واشنطن تهيمن على عمل الأمم المتحدة، وأن المبعوث الأممي الجديد لن يكون سوى منفذ للمصالح الأمريكية.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني