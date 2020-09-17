صهد: البلاد على مشارف تعديل الاتفاق السياسي بفصل الرئاسي عن الحكومة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد إنّ الاتفاق السياسي واضح في مسألة الإحلال، لكنّ الظروف الآن تختلف، والمجلس الرئاسي نفسه يعاني خللًا في تركيبته حسب إرشادات ذلك الاتفاق، لذا فالمسألة معقّدة، بحسب قوله.

صهد لفت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنّ البلاد الآن على مشارف تعديل الاتفاق بفصل الرئاسي عن الحكومة، وتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي.

واعتبر أنّ بعثة الأمم المتّحدة من خلال مركز الحوار الإنساني تضيف تعقيدًا آخر عندما تخالف الاتفاق السياسي بإقحام أعداد من اختيار البعثة في هذه العملية المعقدة أصلًا.

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