ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 September, 2020

أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، تسيير دوريات استطلاع مكثفة في منطقة جنوب الوشكة.

وقالت الغرفة في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي: «قوات غرفة عمليات سرت والجفرة بمحور النهر، تقوم بدوريات استطلاع مكثفة بقيادة معاون آمر المحور محمد البيوضي في منطقة جنوب الوشكة.

تاتي تلك الدوريات الاستطلاعية ضمن المهام المكلفة بها رفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة في حفظ الأمن.