قسم العزل بجالو يؤكد توفر أغلب الاحتياجات الطبية والوقائية

في إطار دعم الجهود المتعلقة بمكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره بمنطقة الواحات، أكد مدير مستشفى جالو العام رئيس قسم العزل، على توفير أغلب الاحتياجات اليومية من وسائل التعقيم ومستلزمات ومعدات الوقاية للأطباء والعناصر الطبية المساعدة.

وأضاف مدير المستشفى عبد النبي محمد لقناة ليبيا ، أن الأدوية تم توفيرها من قبل الإمداد الطبي، مشيرا إلى أن المشكلة الوحيدة التي تواجه مركز العزل هي نقص الأكسجين، وأن العمل جار على حلها بالتعاون مع مستشفى اجخرة لتوفير الأكسجين للمرضى.

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