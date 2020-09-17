ديوان المحاسبة: الرئاسي صرف 1.5 مليون دينار على أفراد لا علاقة لهم بالمجلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2020

أعلن ديوان المحاسبة في تقريره للعام 2018 قيام المجلس الرئاسي بتحمل مصاريف تذاكر سفر وإقامة فندقية لأشخاص وعائلاتهم لا تربطهم علاقة عمل مع المجلس.

وأكد ديوان المحاسبة في تقريره أن المجلس الرئاسي صرف أكثر من 1.5 مليون دينار على سفريات وتنقلات خارجية وإقامة بالداخل والخارج لأشخاص لا تربطهم علاقات وظيفية بالمجلس بالرغم من تبعية البعض منهم إلى جهات ذات ميزانية مستقلة ومنها مثلا صرف ما قيمته 515,201دينار مقابل إقامة مجموعة من الأشخاص بفندق فكتوريا بطرابلس لمدد طويلة وبمستوى vip لبعضهم (جناج- غرفة ممتازة) مع عدم إرفاق ما يفيد تبعيتهم للمجلس وكذلك صرف ما قيمته 463,682 دينار على أشخاص يتبعون جهات أخرى ذات ميزانيات مستقلة