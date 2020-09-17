الثني يجري جولة تفقدية للمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي في بنغازي

ليبيا – أجرى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الخميس جولة تفقّدية للمركز التخصّصي لطبّ وجراحة الفم والأسنان التعليمي ببنغازي، وذلك للوقوف على سير عمل المركز وعياداته المتخصّصة برفقة مدير عام المركز محمد التومي، وعدد من مدراء الإدرات والموظفين.

الجولة شملت بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية كافّة الأقسام العلاجية بالمركز، وعلى رأسها قسم التركيبات الثابتة وزراعة وتقويم الأسنان، مُشيدًا بالقسم وبالخدمات التي يقدمها للمواطنين.

وأعرب الثني عن ارتياحه لسير العمل بالمركز والتطوّر الملحوظ الذي شهده، معتبرًا أنّ الفريق الطبّي القائم على إدارة هذا الصرح الطبي ناجح في تطويره.

رئيس الحكومة الليبية أكّد دعمه المتواصل لهذا المركز، متعهدًا بأنّ الحكومة ستعمل على توفير كافّة المتطلّبات التي من شأنها المساعدة على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية