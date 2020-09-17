الثني يجري جولة تفقدية للمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي في بنغازي

ليبيا – أجرى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الخميس جولة تفقّدية للمركز التخصّصي لطبّ وجراحة الفم والأسنان التعليمي ببنغازي، وذلك للوقوف على سير عمل المركز وعياداته المتخصّصة برفقة مدير عام المركز محمد التومي، وعدد من مدراء الإدرات والموظفين.
الجولة شملت بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية كافّة الأقسام العلاجية بالمركز، وعلى رأسها قسم التركيبات الثابتة وزراعة وتقويم الأسنان، مُشيدًا بالقسم وبالخدمات التي يقدمها للمواطنين.
وأعرب الثني عن ارتياحه لسير العمل بالمركز والتطوّر الملحوظ الذي شهده، معتبرًا أنّ الفريق الطبّي القائم على إدارة هذا الصرح الطبي ناجح في تطويره.
رئيس الحكومة الليبية أكّد دعمه المتواصل لهذا المركز، متعهدًا بأنّ الحكومة ستعمل على توفير كافّة المتطلّبات التي من شأنها المساعدة على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطن.
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