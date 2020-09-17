الفريق أول محمد الحداد يتسلم رئاسة «أركان الوفاق»

استلم الفريق أول ركن محمد الحداد، مهام عمله رسميا رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، من الرئيس السابق الفريق ركن محمد الشريف.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بين الشريف والحداد صباح اليوم الخميس، بمقر الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس.

ونشرت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق صورا عبر صفحتها على «فيسبوك» لمراسم التسليم والاستلام بين الشريف والحداد.

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ونصب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (القائد الأعلى للجيش الليبي)، فائز السراج في السابع من سبتمبر الجاري، الفريق أول ركن، محمد الحداد رئيسا للأركان العامة، وذلك وفق مراسم عسكرية أقيمت بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس.

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