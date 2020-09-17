ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

17 September, 2020

دعا عدد من شباب مدينة بنغازي ،اليوم الخميس ،إلى الخروج في تظاهرة سلمية يوم الإثنين المقبل في الساحة المقابلة لفندق تيبستي ببنغازي، والساحات بالمدن الأخرى.

و أكد الشباب ،في بيانهم ،أن هذه الدعوة جاءت دعما وتضامنا مع حراك الشارع الرافض للفساد بكل أشكاله، وتأييدا لانتهاج الحلول السلمية وعدم اللجوء للسلاح والعنف في المطالبة بالحقوق ،التي لا يجوز المساس بها مطالبين بمحاربة الفساد في كافة أجهزة الدولة، والذهاب إلى انتخابات مبكرة تضمن إزالة كل الأجسام الموجودة الآن.