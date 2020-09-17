ديوان المحاسبة يكشف تجاوزات بالجملة في مجلس الوزراء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2020

كشف ديوان المحاسبة بطرابلس جملة من التجاوزات التي قام بها ديوان مجلس الوزراء منها إبرام عقد مع شخص يبلغ عمره 85 عاما.

وأكد ديوان المحاسبة في تقريره للعام 2018 إبرام عقود مع أشخاص تتجاوز أعمارهم السن القانونية وبمرتبات مرتفعة ودون وجو مردود يعادل ذلك منهم من هو من مواليد 1935 إلى جانب إبراهم عقود مع أشخاص دون حصولهم على مؤهلات علمية وبمرتبات مرتفعة

ولفت ديوان المحاسبة إلى المبالغة في أعداد الموظفين بمكاتب نواب رئيس المجلس الرئاسي بأعداد كبيرة وبمرتبات مرتفعة دون وجود أعمال لبعضهم ليبلغ إجمالي عددهم 108 موظف بالإضافة إلى استمرار ورود مرتبات بعض الموظفين من حيث (المنقولين، بلوغ سن التقاعد، ندب إلى جهات أخرى، إجازة بدون مرتب، انقطاع عن العمل).

وأشار الديوان إلى تقاضي أمين عام مجلس الوزراء مرتب يعادل مستوى وزير تقريبا بالمخالف للقرار رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد المعاملة المالية للمناصب العليا بالحكومة لافتا إلى عدم توافق مؤهلات عدد من العاملين مع طبيعة الأعمال المكلفين بها.

ونبه ديوان المحاسبة إلى أن القيمة الإجمالية للحوالات الواردة من وزارة المالية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2018 مرتبات لموظفين انتهت علاقتهم الوظيفية بالديوان والبالغة تقريبا 807,281 دينار تم استغلالها في صرف مقابل العلاوات السنوية، الترقيات السنوية، تسوية المرتبات المستحقة لبعض الموظفين عن سنوات سابقة