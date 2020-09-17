وفاة سيدة جراء إصابتها بفيروس كورونا في سرت

أكدت مصادر طبية من مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت، وفاة سيدة ليبية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى العلاج بقسم العناية الفائقة بالمستشفى.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن السيدة من سكان سرت وكانت نتائج التحليل السريع للفيروس التي أجريت لها «موجبة» وقد توفيت فجر اليوم بالمستشفى.

وأكد المصادر أنه جرى التنسيق مع لجنة مكافحة فيروس كورونا بالبلدية وتكليف فريق من شبيبة الهلال الأحمر فرع سرت للقيام بإجراءات الدفن بالتنسيق مع أسرة المتوفاة.

وبهذه الحالة يرتفع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بلدية سرت إلى 14 حالة.

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