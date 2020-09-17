مركز الرصد بالبيضاء: الوضع الوبائي في تحسن ملحوظ مع التناقص بعدد حالات الاشتباه 

قال مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة بالبيضاء، إن الوضع الوبائي في تحسن ملحوظ مع التناقص في عدد حالات الاشتباه، وخاصة الحالات الحرجة منها، مقارنة بالأيام السابقة التي شهدت تردد أعداد كبيرة على المركز.

وجدد المركز تأكيده في منشور له أمس على أهمية وعي المواطن في اتباعه للإجراءات الاحترازية، من تباعد اجتماعي وارتداء للكمامات .

هذا وأوضح المركز أن عدد المترددين عليه أمس بلغ 89 ، منهم 58 من داخل مدينة البيضاء ما بين مخالطين لحالات موجبة وزائرين للكشف الطبي، إضافة إلى 5 حالات اشتباه، أما من خارج مدينة البيضاء فقد تم تسجيل 31 مترددا، بينهم 3 حالات اشتباه.

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