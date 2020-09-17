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باشاغا يشكل لجنة لوضع آلية لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في وزارة الداخلية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، قرار بتشكيل لجنة الامنية لوضع الية لدمج و تأهيل المجموعات المسلحة و المقاتلين في وزارة الداخلية.

وستتولى اللجنة التي أنشأت وفق قرار باشاغا رقم (1508) لسنة 2020، «وضع قاعدة بيانات يتم من خلالها تصنيف المستهدفين بالدمج الى ثلاث فئات، يتم دمج الأصفر والأخضر، وتفكيك الفئة المصنفة باللون الأحمر».

ويترأس اللجنة وفق مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية العميد محمد حبيب محمد المداغي، وتضم اللجنة في عضويتها كل من مدير الإدارة العامة للتدريب العميد فتحي سعد المبروك عون، ومدير مركز المعلومات والتوثيق العميد البشير بالنور سليمان، ورئيس مكتب شؤون الضباط العميد ميلود خليفة الشتيوي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • من هو الأصفر ومن هو الأخضر ؟
    ولكن هل تعلم بأنه عندما يتم دمج الأصفر مع الأخضر فتحصل على اللون الأزرق ؟ مش غريبة .
    أما بخصوص اللون الأحمر فهو معروف فمن لا يريده السيد ب. ولم يمتثل لأوامره وانتم عليكم بتكملة الجملة . مع العلم أنه لا يوجد في مصراته لون أحمر ؟ فكلها خضرا يانعة تصفر من حين أخر .

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