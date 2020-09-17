باشاغا يشكل لجنة لوضع آلية لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في وزارة الداخلية

أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، قرار بتشكيل لجنة الامنية لوضع الية لدمج و تأهيل المجموعات المسلحة و المقاتلين في وزارة الداخلية.

وستتولى اللجنة التي أنشأت وفق قرار باشاغا رقم (1508) لسنة 2020، «وضع قاعدة بيانات يتم من خلالها تصنيف المستهدفين بالدمج الى ثلاث فئات، يتم دمج الأصفر والأخضر، وتفكيك الفئة المصنفة باللون الأحمر».

ويترأس اللجنة وفق مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية العميد محمد حبيب محمد المداغي، وتضم اللجنة في عضويتها كل من مدير الإدارة العامة للتدريب العميد فتحي سعد المبروك عون، ومدير مركز المعلومات والتوثيق العميد البشير بالنور سليمان، ورئيس مكتب شؤون الضباط العميد ميلود خليفة الشتيوي.

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